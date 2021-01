Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 12:00 Uhr

AalenAalen (ots)

Plüderhausen: Gartenhütte in Vollbrand

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr, stand eine Gartenhütte in der Nähe des Tierheims im Uferweg in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zu derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache im Bereich eines Ofens aus. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Schorndorf: Einbruch Deponie

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in die Deponie in der Göppinger Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände sowie in die dort befindlichen Räumlichkeiten. Zu derzeitigem Kenntnisstand wurde kein Diebesgut erbeutet. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der 07181 2040 entgegengenommen.

Rommelshausen: Verkehrsunfallflucht

Am Samstag kam es gegen 3:30 Uhr in der Beinsteiner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Max-Eyth-Straße und prallte in der Rechtskurve zur Beinsteiner Straße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und bei entsprechenden Witterungsverhältnissen gegen den Bordstein der gegenüberliegenden Straßenseite. Trotz plattem Vorderreifen und gebrochener Vorderachse entfernte er sich zunächst von der Unfallstelle. Doch weit kam er nicht. Im Bereich der Lortzingstraße endete dann seine Fahrt. Dort ließ er mitten im Einmündungsbereich seinen BMW stehen und versperrte für die anderen Verkehrsteilnehmer die Straße. Nachdem er den Unfall einem Automobilclub mitgeteilt hatte verließ er den Unfallort. Der 21-jährige konnte zu Hause angetroffen werden. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Der Schaden am BMW beläuft sich auf ca. 7.000.- Euro.

Fellbach: Einbruch in Gartengrundstück

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Samstagmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Gartengrundstück in der Ringstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gerätehaus sowie zu einem Gartenhaus. In keinem der beiden Objekte wurde etwas entwendet. Durch das gewaltsame Eindringen wurde ein Fenster und eine Türe beschädigt. Außerdem wurden zwei Lampen abgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 950-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell