POL-AA: Ostalbkreis: Stand 12:00 Uhr

Essingen: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer die B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Um einen Lkw zu überholen, wechselte dieser auf die linke Fahrspur, wobei er einen bereits überholenden Pkw übersah. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Mercedes-Fahrer stark ab und übersteuerte nach rechts. In Folge dessen kollidierte der Pkw mit der rechten Leitplanke und kam ca. 80 Meter nach der Erstkollision erneut an der rechten Leitplanke zum Stillstand. Der Mercedes-Fahrer sowie dessen 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Ellwangen: Streit in der LEA

Am Samstag um kurz nach 23 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass es in einem Wohngebäude der LEA zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Mitbewohnern kam. Aufgrund der zunächst unklaren Situation wurden mehrere Streifen des PP Aalen, sowie Unterstützung aus dem angrenzenden Bayern in die LEA entsandt. Zudem wurde vorsichtshalber auch der Rettungsdienst informiert, welcher mehrere Rettungsfahrzeuge entsandte. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 6 Bewohnern gehandelt hat. Bei diesem Streit wurden drei der Bewohner leicht verletzt, so dass diese in Krankenhäuser verbracht wurden. Durch die Polizei wurden die anderen drei Streithähne vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungern und massiven Beleidigungen gegenüber der eingesetzten Beamten. Aufgrund des Streites der 6 Personen versammelten sich etwa 30-40 LEA-Bewohner und wohnten diesem Streit bei. Durch die Polizeibeamten vor Ort konnte die aufkeimende Unruhe unter diesen Bewohnern jedoch in Schach gehalten werden, so dass diese wieder friedlich in ihre Zimmer zurückkehrten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Mögglingen: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag gegen 20:10 Uhr befuhr eine 24-jährige Mercedesfahrerin die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe der Auffahrt Mögglingen kam diese aufgrund unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Pkw touchierte die Leitplanke auf der linken Seite und schleuderte anschließend die Böschung auf der rechten Seite hinunter. Das Fahrzeug kam schließlich in der Rems zum Stillstand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Die Pkw-Lenkerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf 30- 40.000 Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke und der Flurschaden belaufen sich auf ca. 500 Euro.

