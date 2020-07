Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Streit um Vorfahrt eskaliert

Recklinghausen (ots)

Zwei Männer sind am Dienstag um 20.30 h bei einem Streit um die Vorfahrt an einer Kreuzung so aneinandergeraten, dass einer ein Messer zückte und den anderen damit leicht verletzte. Ein 25-Jähriger aus Gladbeck war mit seinem Auto auf der Horster Straße unterwegs, als ein 26-Jähriger aus Gladbeck aus der Boystraße auf die Horster Straße fuhr. Einige Meter weiter hielten beide an und stritten sich um die Vorfahrt. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 26-Jährige ein Messer eingesetzt haben soll. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Weiter schlugen sich die beiden. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell