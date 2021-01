Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 12:00 Uhr

AalenAalen (ots)

Sulzbach: Küchenbrand

Vergessenes Essen auf dem Herd führte am Samstag gegen 12.26 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Wohnhaus in der Straße In den Hausgärten. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr sehr schnell eingreifen, so dass weder Personen- noch Sachschaden entstanden ist.

