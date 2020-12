Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Ausgerastet und Polizisten verletzt

Renchen (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann ist am späten Samstagabend völlig ausgerastet, hat eine herbeigerufene Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch angegriffen und zwei Polizisten im Zuge seiner vorläufigen Festnahme leicht verletzt. Die Beamten wurden gegen 23:45 Uhr anlässlich herumschreiender Passanten in die Renchtalstraße gerufen. Dort trafen sie an einem dortigen Wurstautomaten auf den Enddreißiger. Der mit über 1,5 Promille unter Alkoholeinfluss stehende Mann eröffnete sofort ein "Verbalfeuerwerk" und schleuderte eine Beleidigung nach der anderen in Richtung der Einsatzkräfte. Ferner schlug er einem Beamten das Notizbuch aus der Hand und packte ihn an der Schutzweste. Zusammen mit einer zur Verstärkung angeforderten Streife gelang es schließlich, den Randalierer zu fixieren und ihm an die Handschließen anzulegen. Hierbei erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst aber fortführen. Aufgrund seines weiterhin ausufernden Verhaltens musste der 39-Jährige in Gewahrsam genommen und in einer Zelle untergebracht werden. Dies zeigte allerdings wenig Wirkung, denn auch im Arrest zeigte sich der Mann unbeherrscht und aggressiv. Er verteilte überall seinen Speichel und trat und schlug gegen die Zellentür. Das Resultat sind ein beschädigter Türspion und ein juristisches Nachspiel.

