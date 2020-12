Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Bewaffneten Mann überwältigt

OberkirchOberkirch (ots)

Ein sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmenzustand befindlicher Mann hat am Freitagabend die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf Trab gehalten. Zunächst soll der 41-Jährige mit einer Art Machete sowie einem Schutzschild ausgestattet in der "Untere Grendelstraße" lauthals herumgeschrien haben. Ein Passant hatte sich diesbezüglich kurz nach 20 Uhr hilfesuchend an die Polizei gewandt. Während den eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen meldete sich rund 45 Minuten später über Notruf die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Appenweierer Straße und schilderte, dass ein mit einer Machete bewaffneter Mann sie überfallen wollte. Die Angestellte sei allerdings nicht auf die Geldforderungen eingegangen, sodass der Bewaffnete in Richtung eines unweit gelegenen Lebensmittelmarkts flüchtete. Wenig später standen die Einsatzkräften an einer Bushaltestelle einem Verdächtigen gegenüber, der mit einer Machete herumfuchtelte. Den Polizisten gelang es, den Mann zu überwältigen und ihn vorläufig festzunehmen. Hierbei trug der 41-Jährige leichte Verletzungen davon. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie einer ärztlichen Versorgung der erlittenen Verletzungen, wurde der Verdächtige in eine Fachklinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.

