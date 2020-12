Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Sachschaden verursacht und geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

BühlBühl (ots)

Nach einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Vimbucher Straße, sind die Beamten des Polizeireviers Bühl auf der Suche nach Zeugen. Am vergangenen Samstag beschädigte der noch unbekannte Fahrer eines vermutlich roten Fahrzeuges einen im nordöstlichen Bereich des Kundenparkplatzes abgestellten grauen Renault Kadjar. Ohne sich um den Schaden von immerhin rund 6.000 Euro zu kümmern, suchte der Verantwortliche das Weite. Zeugen die zwischen 10 Uhr und 12 Uhr den Unfall beobachtet haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die ermittelnden Beamten aus Bühl.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell