Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit 160 km/h durch die 70iger Zone

Bad DriburgBad Driburg (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung bei Bad Driburg-Herste ist ein VW Golf aufgefallen, der von der Polizei mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h gemessen wurde. Am Dienstag, 08. Dezember, führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Höxter über vier Stunden eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 64 durch. Zwei Autofahrer waren so schnell, dass sie vorübergehend ihren Führerschein abgeben müssen. Ein VW Golf wurde in dem Bereich außerhalb der geschlossenen Ortschaft, wo 70 Stundenkilometer erlaubt sind, mit 160 Stundenkilometer gemessen. Diesen Fahrer erwartet nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Insgesamt überschritten 118 Kraftfahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. /ell

