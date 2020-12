Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Erwachsenen und einem achtjährigen Kind

HöxterHöxter (ots)

Der Polizei wurde am Dienstag, 08. Dezember, ein Verkehrsunfall auf der K46 zwischen Höxter und Holzminden in Höhe der Abfahrt Lüchtringen mit drei verletzten Personen gemeldet. Gegen 13 Uhr fuhr eine 64-jährige Fiat-Fahrerin auf der K46 von Höxter aus Richtung Holzminden. Eine 24-jährige Seat-Fahrerin fuhr aus Holzminden kommend auf der K 46 und wollte kurz vor der Weserbrücke nach links in Richtung Lüchtringen abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß der Seat mit dem Fiat zusammen. Die 24-jährige Fahrerin und ihre 8-jährige Tochter wurden durch die Kollision leicht verletzt. Die Fiat-Fahrerin wurde schwer verletzt. Alle drei Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß wurde der Seat an der rechten Seite stark beschädigt, die Beifahrertür wurde herausgerissen. Der Fiat wurde an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt, Kotflügel und Stoßstande wurden abgerissen. Der Schaden an beiden Autos wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße wurde für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt. /ell

