Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Brakel - Zwei Beverunger beteiligt

BrakelBrakel (ots)

Der Polizei wurde am Montag, 07. Dezember, ein Unfall in Brakel gemeldet, bei dem das Verursacherfahrzeug noch an der Unfallstelle stand. Eine 32-Jährige aus Beverungen parkte ihren VW UP gegen 14:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Warburger Straße in Brakel. Als sie 10 Minuten später zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie eine frische Beschädigung am hinteren linken Kotflügel und der hinteren linken Stoßfängerecke ihres Fahrzeuges. Neben dem Fahrzeug parkte ein BMW, der eine Beschädigung am rechten Kotflügel hatte. Daraufhin rief die VW-Fahrerin die Polizei hinzu. Gegen 15:50 Uhr erschien während der Unfallaufnahme die BMW-Fahrerin, die ebenfalls aus Beverungen stammt, nach ihrem Einkauf an der Unfallstelle. Die 52-Jährige räumte ein, beim Einparken gegen den VW UP mit ihrem BMW gefahren zu sein. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 1300 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt nun gegen die BMW-Fahrerin wegen Unfallflucht, da sie sich vom Unfallort entfernt hatte, ohne unverzüglich eine Schadensregulierung einzuleiten. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell