Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Mercedes Sprinter gestohlen - Zeugen gesucht

WormsWorms (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 04.12.2020, 15 Uhr und Montag, 07.12.2020 wurde in der Cornelius-Heyl-Straße durch Unbekannte ein Transporter sowie das Kennzeichenpaar eines baugleichen Modells gestohlen. Der graue Mercedes Sprinter, Baujahr 2017 war auf dem frei zugänglichen Firmengelände gegenüber des Autohauses ohne Zulassung geparkt. Gestern Nachmittag stellte ein Mitarbeiter das Verschwinden des Fahrzeugs im Wert von rund 30.000 Euro fest. Zudem fehlten an einem weiteren abgestellten Fahrzeug dieser Klasse beide amtlichen Kennzeichen. Ein Tatzusammenhang ist anzunehmen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell