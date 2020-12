Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Streit mit betrunkenem Autofahrer

WormsWorms (ots)

Am heutigen Morgen, kurz nach 1 Uhr ist ein Autofahrer beim Tanken in der Ludwigstraße mit weiteren Kunden der Tankstelle in Streik geraten. Offenbar fühlt sich der 42-jährige Wormser durch die lauten Gespräche einer Personengruppe, die ebenfalls zum Tanken an der Zapfsäule standen, gestört und spricht diese an. Hierbei kommt es zum Wortgefecht, woraufhin der Wormser zu einem Blumenkübel greift und diesen nach einer Person aus der Gruppe wirft. Beim Abwehrversuch des 29-Jährige verletzt dieser sich leicht an einem Finger. Durch die hinzugezogene Polizeistreife wird Alkoholgeruch in der Atemluft des 42-Jährigen festgestellt. Der Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,32 Promille, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wird. Gegen den Wormser wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell