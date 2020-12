POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Worms

Am 05.12.2020, gegen 21 Uhr, kam es in der Kriemhildenstraße in Alzey zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer verlor aus bisher ungeklärten Gründe die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr anschließend frontal in eine Garage. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, um einige Meter weiter nochmal anzuhalten, aus seinem Fahrzeug auszusteigen und anschließend wieder weiterzufahren. Vor Ort konnte das Kennzeichen des Unfallfahrzeugs aufgefunden werden. Bei dem Verkehrsunfall soll eine Frau Augenzeugin des Vorfalls gewesen sein. Ihre Personalien sind jedoch aktuell noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/9110.

