Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Betrunkener verursacht zwei Verkehrsunfälle und flüchtet

WormsWorms (ots)

Gestern, gegen 13:15 Uhr wird die Polizei wegen eines offensichtlich betrunkenen Verkehrsteilnehmers informiert, der mit einem Roller nach einem Verkehrsunfall geflüchtet sei. Auf dem Fahrweg stadteinwärts, kurz vor dem Bahnübergang, sei dieser ohne fremde Beteiligung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen ein Verkehrszeichen geprallt und gestürzt. Hierbei habe er sich eine blutende Kopfverletzung zugezogen. Am Verkehrsschild entstand Sachschaden. Von der Unfallstelle entfernte er sich daraufhin mit dem Kleinkraftrad in Richtung Von-Steuben-Straße, seinen Helm ließ er zurück. Noch während der Fahndung nach dem Unfallflüchtigen kommt es kurz vor 14:00 Uhr in der Judengasse zu einem Polizeieinsatz wegen eines betrunkenen und aggressiven Mannes. Dieser kann aufgrund der Zeugenbeschreibung als der gesuchte Fahrer identifiziert werden. Bei dem 32-jährigen Wormser wird 1,5 Promille Atemalkohol festgestellt. Der passende Roller zum mitgeführten Schlüssel wird schließlich in der Nähe, im Wendehammer des Adenauerrings gefunden. Hier hat der Fahrer einen zweiten Unfall verursacht, nachdem er einen parkenden PKW streifte und den Fahrzeuglack beschädigt. Wie sich herausstellt, ist der Roller nicht sein Eigentum und zudem auch nicht zugelassen. Im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades ist der Wormser nicht. Der Roller wird schließlich sichergestellt und dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

