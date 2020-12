Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 12-Jährige nach Kollision mit PKW leicht verletzt

WormsWorms (ots)

In der Alzeyer Straße fährt gestern eine 12-Jährige mit dem Fahrrad auf den Fußgängerüberweg und wird von einem PKW angefahren und verletzt. Das Kind will um 07:40 Uhr die Alzeyer Straße aus Richtung Kirschgartenweg überqueren und fährt hierzu auf den Zebrastreifen. Die 39-jährige Autofahrerin, die den Kreisverkehr in Richtung Innenstadt verlassen hat, erkennt das Mädchen zu spät. Frontal prallt der PKW gegen das Fahrrad, wodurch das Kind auf die Fahrbahn stürzt. Mit leichten Verletzungen wird sie vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

