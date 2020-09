POL-RZ: Serie von Taschendiebstählen

Polizeidirektion Ratzeburg

17. September 2020 - Kreis Stormarn - 16.09.2020 - Ahrensburg

In den letzten Wochen kam es in Ahrensburg und Umgebung mehrfach zu Taschendiebstählen. Bei den Tatorten handelt es sich hauptsächlich um Supermärkte, oder andere belebte Orte.

Zuletzt wurden am 16.09.2020 vier Taten in Ahrensburg angezeigt. Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurden drei Frauen und ein Mann, die alle älter als 80 Jahre sind, in einem Supermarkt in der großen Straße und auf dem Wochenmarkt auf dem Rathausplatz bestohlen. Ein unbekannter Täter stahl einem Senior die Geldbörse aus der Hosentasche. Den drei weiteren Geschädigten wurden die Portemonnaies aus Taschen entwendet, die in ihren Einkaufswagen lagen.

Der Geschädigte der Tat auf dem Markt (Rathausplatz), bemerkte einen fremden Mann, der ihm sehr nah kam. Es könnte sich dabei um den Täter handeln. Er wurde folgendermaßen beschrieben:

- ca. 40 Jahre alt

- ca. 165 cm groß

- kräftige Statur

- volles/rundes Gesicht

- dunkle Haare

- dunkler Teint

- dunkle Kleidung

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat eine der Taten beobachtet? Wer hat den/die Täter gesehen?

Hinweise bitte an: Kriminalpolizei Ahrensburg Tel.: 04102/809-0

Aus dem gegebenen Anlass warnt die Polizei vor Taschendieben. Lassen Sie Ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt! Legen/hängen sie keine unverschlossenen Taschen in den Einkaufswagen, auch wenn sie diesen nicht aus den Augen lassen, sondern halten Sie Geldbörsen und Taschen immer nah am Körper!

