Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Geschlagen

LahrLahr (ots)

Ein 16-Jähriger wurde am Samstag von einer Personengruppe auf einem Parkplatz in der Straße "Alter Stadtbahnhof" geschlagen und getreten. Nach ersten Erkenntnissen umzingelten die mutmaßlichen Täter ihr Opfer gegen 18.35 Uhr und schlugen mit einem noch unbekannten Gegenstand zu. Nach einem Tritt gegen die Schläfe ging der Jugendliche zu Boden. Nachdem ein Zeuge zu Hilfe kam, flüchteten die sechs Beschuldigten im Alter zwischen etwa zehn und sechzehn Jahren zu Fuß in Richtung Sportpark. Wegen gefährlicher Körperverletzung haben die Beamten des Polizeireviers Lahr nun die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen.

