Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Attackiert

KehlKehl (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagabend in einer Wohnung in der Goldscheuerstraße hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach derzeitigem Sachstand gerieten zwei 25- und 28-jährigen Männer in Streit, wobei einem mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen worden sein soll. Während der Streitigkeiten soll es auch zu einer Sachbeschädigung gekommen sein.

