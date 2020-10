Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos zerkratzt, Brand einer Gartenhütte, Verkehrsunfälle, Kirchenmauer mit Farbe beschmiert, Mann mit Pfefferspray verletzt & Einbruch in Scheune

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen 6 Uhr und 12 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Vandalen am Dienstag einen in der Albrecht-Villinger-Straße geparkten Ford auf der rechten Fahrzeugseite. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Brand einer Gartenhütte

Mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren Rommelshausen und Stetten am Dienstagabend gegen 18:20 Uhr zu einem Brand in der Kleingartenanlage zwischen der B14 und der L 1193 aus. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache ging eine Gartenhütte am frühen Abend in Flammen auf. Kurz nach 20 Uhr war das Feuer letztlich gelöscht. Wie hoch der Sachschaden an der Hütte selbst und am darin befindlichen Inventar ist, ist bislang unbekannt.

Waiblingen-Hegnach: Auffahrunfall

Ein 41-jähriger Renault-Fahrer war am Dienstag gegen 19:45 Uhr auf der Neckarstraße in Richtung Waiblingen unterwegs und fuhr hierbei aufgrund kurzer Unachtsamkeit auf die vor ihm fahrende 19-jährige VW-Fahrerin auf. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Waiblingen-Neustadt: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Montag, 12 Uhr und Dienstag, 13 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter einen in der Heinkelstraße geparkten Seat Leon im Bereich des hinteren rechten Kotflügels. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winterbach: Kirchenmauer mit Farbe beschmiert

Bisher unbekannte Vandalen beschmierten die Kirchenmauer auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter mit schwarzer Farbe. Der Schaden wurde am Dienstag bemerkt, eine genaue Tatzeit ist bisher nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Mann mit Pfefferspray verletzt - Zeugen gesucht

Ein 46-jähriger Mann war am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr mit seinem Hund im Bereich des Feuersees unterwegs. Als er gerade in Richtung Aichenbachstraße abbiegen wollte, kam ihm ein bisher unbekannter Mann mit zwei Hunden entgegen. Es kam zum kurzzeitigen verbalen Streit zwischen den Hundebesitzern, in deren Verlauf der bisher unbekannte Mann dem 46-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Anschließend flüchtete der Täter über die Aichenbachstraße in Richtung Mönchsbrückenweg. Der Mann wird als ca. 180 cm groß mit korpulenter Statur beschrieben. Er trug eine schwarze runde Brille, hatte kurze, lichte schwarze Haare mit Geheimratsecken und insgesamt einen dunklen Teint. Bei den Hunden könnten es sich laut dem Geschädigten um einen Rottweiler und einen Mischling gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise auf den bisher unbekannten Hundehalter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Ein 70-jähriger Dacia-Fahrer wollte am Dienstag gegen 14 Uhr von der Euro-Straße in die Harbacher Straße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 65-jährigen VW-Fahrerin, welche die Harbacher Straße entlangfuhr. Beim Unfall zwischen den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Backnang-Steinbach: Einbruch in Scheune

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Freitagmittag und Dienstagvormittag in eine Scheune in der Oberbrüdener Straße ein und entwendeten aus dieser eine Kettensäge de Marke Stihl im Wert von rund 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell