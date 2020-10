Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Motorradfahrer stürzte wegen Ölspur - SEK nahm aggressiven Mann in Gewahrsam - Einbruch - Vandalismus - Unfälle

Ostalbkreis:Ostalbkreis: (ots)

Abtsgmünd: Motorradfahrer auf Ölspur gestürzt

Auf der L 1073 zwischen Wilflingen und Pommertsweiler fuhr am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein 22-jähriger Fahrer eines Audi Q3 über ein größeres Holzstück, das vermutlich bei Mäharbeiten am Straßenrand unbemerkt auf die Fahrbahn geschleudert worden war. An dem Fahrzeug wurde hierbei die Ölwanne aufgerissen, woraufhin das beschädigte Auto eine Ölspur bis Pommertsweiler verursachte. Der Fahrer eines einige Minuten später nachfolgendes Polizeimotorrades kam auf der Ölspur ins Schlingern. Danach verlor der Fahrer die Kontrolle und stürzte. Er wurde hierbei leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Das Öl auf der Fahrbahn musste von einem Spezialfahrzeug entfernt werden.

Sulzbach-Laufen/Abtsgmünd: SEK nahm aggressiven Mann in Polizeigewahrsam

In der Nacht zum Mittwoch kam es nach Streitigkeiten zu einem Polizeieinsatz, zu dem das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen wurde. Bei einem Beziehungsstreit war es zu Handgreiflichkeiten gekommen, woraufhin die geschädigte Frau gegen 00.15 Uhr die Polizei über den Vorfall informierte. Ihr Partner, der an dem Abend ihr gegenüber sehr aggressiv war, hatte sich nach dem Vorfall entfernt. Sein Fahrzeug wurde kurze Zeit später bei einem Wohnhaus in einem Abtsgmünder Ortsteil angetroffen. Der Mann hielt sich dort in einem Wohnhaus auf. Weil er legal Zugriff zu Waffen hatte und er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde durch die Polizei Aalen das Spezialeinsatzkommando vom Polizeipräsidium Einsatz hinzugezogen. Die Einsatzbeamte nahmen den Mann in den frühen Morgenstunden in Polizeigewahrsam. Anschließend wurde er einer Fachklink zugeführt. In dem Wohnhaus wurden von der Polizei Waffen sichergestellt. Die Waffenbehörde wird nun von der Polizei vom Vorfall informiert.

Neresheim: Zwei Wildunfälle auf B 466

Auf der B 466 von Schweindorf in Richtung Ohmenheim fahrend erfasste ein 26-jähriger Audi-Lenker am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr ein Wildschwein, das die Fahrbahn querte. An seinem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von ca. 5000 Euro. Gegen 23.10 Uhr wurde am Dienstagabend auf der B 466 ein Wildschwein von einem Mercedes erfasst und getötet, das zwischen Ohmenheim und Ederheim die Fahrbahn querte. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Aalen: Wohnungseinbruch

Am Dienstag hebelte ein Unbekannter zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr an einem Wohnhaus im Kälblesrainweg ein Fenster auf und stieg in das Wohnhaus ein. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck. Die Polizei Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07361/5240 entgegengenommen werden.

Essingen: Auffahrunfälle

Einen Auffahrunfall verursachte ein 21-jähriger VW-Lenker am Dienstag, als er gegen 17.10 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung B 29 befuhr und dabei auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 28-jährigen VW-Lenkerin auffuhr. Ihr Pkw wurde durch den Aufprall noch auf einen Pkw BMW aufgeschoben. Die 28-Jährige wurde beim Aufprall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Bereits gegen 16 Uhr hatte sich auf der B 29 ein weiterer Auffahrunfall ereignet. Auf Höhe des dortigen Industriegebiets war ein 18-jähriger VW-Lenker aus Unachtsamkeit auf den abbremsenden Pkw einer 52-jährigen BWM-Lenkerin aufgefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand.

Westhausen: Auffahrunfälle

Auf der B 29 fuhr am Dienstag gegen 14.30 Uhr eine 19-jährige Hyundai-Lenkerin auf Höhe der Anschlussstelle der BAB 7 in Fahrtrichtung Nördlingen auf den Ford Transit einer abbremsenden 18-jährigen Fahrzeuglenkerin auf. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz. Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich am Mittwochmorgen. Ein 25-jähriger VW-Lenker wollte gegen 6.10 Uhr von der B 290 nach rechts auf die B 29 in Richtung Aalen einbiegen. Dabei fuhr er aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt vor ihm haltenden Pkw eines 60-jährigen Ford-Lenkers auf, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro entstanden ist.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen geparkten Opel am hinteren linken Kotflügel, der zwischen Mittwoch, 21.10. 18 Uhr und Dienstag, 27.10.2020, 13.30 Uhr am Fahrbahnrand der Richard-Wagner-Straße abgestellt war. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel auf der Stuttgarter Straße streifte ein 43-jähriger Ford-Lenker am Dienstagvormittag gegen 9.15 Uhr den dort fahrenden Pkw eines 58-jährigen VW-Lenkers. Bei dem seitlichen Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.

Ellwangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Anfahren vom rechten Fahrbahnrand der Karl-Stirner-Straße kollidierte eine 17-jährige VW-Lenkerin am Dienstag, gegen 12.15 Uhr mit einem links an ihr vorbeifahrenden 53-jährigen Porsche-Fahrer. An den beiden Autos entstand Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Dienstag ein geparkter Audi im Bereich der Fahrertüre beschädigt, der zwischen 5.30 Uhr und 14 Uhr in der Voestalpine Straße abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer wird von der Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Von der Bremse gerutscht

Beim Befahren des Drive-In eines Schnellrestaurants in der Lorcher Straße rutschte eine 82-jährige Citroen-Lenkerin am Dienstag, gegen 16.40 Uhr beim Bezahlen von der Bremse ab und betätigte dabei das Gaspedal. Dadurch fuhr ihr Pkw auf den vor ihr wartenden Pkw einer 18-jährigen Suzuki-Lenkerin auf und schob diesen noch auf den Pkw eines 50-jährigen Opel-Lenkers auf. Die 10-jährige Beifahrerin in dem Pkw wurde dabei leicht verletzt und wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 50-jährige Opel-Lenker sowie sein 20-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Durch tiefstehende Sonne geblendet

Auf der Hans-Fein-Straße in Richtung Stadtmitte fahrend übersah eine 41-jährige Mazda-Lenkerin am Dienstagvormittag gegen 10.25 Uhr durch die tiefstehende Sonne einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 8000 Euro.

Böbingen: Vandalismus in der Rosensteinstraße

Zwischen Montag und Dienstag wurden in der Rosensteinstraße von Unbekannten im Park am alten Bahndamm eine Statue, Sitzgelegenheiten sowie weitere Gegenstände beschädigt. Der verursachte Sachschaden wurde hier auf 2000 Euro bilanziert. Sachdienliche Hinweise auf die Vandalen nimmt der Polizeiposten Heubach, Tel. 07173/8776, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell