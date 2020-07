Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei nimmt Verdächtigen nach Einbruchversuch fest - Richter schickt ihn in Haft

Neuss (ots)

An der Erftstraße überraschte ein Geschäftsinhaber am Montag (27.7.), kurz vor 17 Uhr, einen potentiellen Einbrecher auf frischer Tat, als er soeben versuchte, sich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zum Haus zu verschaffen. Als der Verdächtige sich seiner Entdeckung gewahr wurde flüchtete er auf einem Fahrrad vom Tatort. Dank einer guten Beschreibung stellte ihn die alarmierte Polizei wenig später im Bereich Adolf-Flecken-Straße. Die Beamten nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest. Er war bereits in der Vergangenheit mit diversen Straftaten aufgefallen, unter anderem im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch bei seiner Festnahme räumte er ein, zuvor Drogen konsumiert zu haben. Die Absicht gehabt zu haben einzubrechen, stritt er jedoch ab. Der Verdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Richter vorgeführt, der Hauptverhandlungshaft anordnete.

