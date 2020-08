Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Renault-Fahrer gerät mit fast 3 Promille in Kontrolle

Diepholz (ots)

Beamte der Polizei Diepholz kontrollierten am frühen Dienstagmorgen gegen 01:00 Uhr in der Flöthestraße einen silbernen Renault. Der 59jährige Fahrer aus Drebber hatte offensichtlich mehrere Flaschen Korn intus - diese wurden in seinem Fahrzeug entdeckt. Bei einem Alkotest erreichte er einen Wert von 2,87 Promille. Er wurde einer Blutentnahme zugeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt.

