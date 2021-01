Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrer nach Sprung über Schneeschanze schswer verletzt

AalenAalen (ots)

Gaildorf: Radfahrer schwerverletzt nach Sprung über Schneeschanze

Am Sonntag gegen 13:00 Uhr stürzte ein Radfahrer alleinbeteiligt unterhalb des Kernerturm. Der 18-jährige Radfahrer baute sich zunächst eine Schneeschanze um anschließend mit dem Rad darüber zu springen. Beim Sprung über die Schanze stürzte der Radfahrer so unglücklich, dass er sich dabei schwer verletzte. Der 18-jährige verlor das Bewusstsein und musste für eine kurze Zeit reanimiert werden. Nach der ersten ärztlichen Versorgung wurde der Radfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr besteht bei dem 18-jährigen glücklicherweise nicht.

