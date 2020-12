Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Arbeitsunfall

Dachsturz

HaßlochHaßloch (ots)

Am Donnerstag, 03.12.2020, gegen 12:05 Uhr, kam es in der Straße "Schießmauer" bei Dacharbeiten zu einem Arbeitsunfall. Ein 27-jähriger Mann stürzte ohne Fremdeinwirkung, aus noch ungeklärter Ursache, vom Dach eines Hauses ca. 3 Meter in die Tiefe. Er kam schwer verletzt im darunter befindlichen Stockwerk zum Liegen. Anschließend musste er durch alarmierte Wehrkräfte der Feuerwehr Haßloch mittels Drehleiter geborgen werden, um ihn mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportieren zu können. Der Mann erlitt Verletzungen im Kopfbereich. Lebensgefahr bestehe nicht. Ein Bericht an die zuständige Struktur-und Genehmigungsdirektion Süd wurde gefertigt und übersandt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell