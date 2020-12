Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Überholmanöver endet mit Totalschaden

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 03.12.2020 gegen 10:00 Uhr wurde eine 78-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der L526 verletzt. Er befuhr mit seinem Mazda die L 526 von der Feuerbergkreuzung kommend in Fahrtrichtung Erpolzheim. Auf der Geraden überholte er einen PKW und wollte danach noch einen LKW überholen. Bei diesem Überholvorgang kam er mit dem linken Vorderrad auf eine dortige Verkehrsinsel. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, touchiert ein Verkehrsschild, einen Leitposten, einen Baum und kam schließlich im linken Straßengraben zum Stehen. Der 78-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Am Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Verkehrsschild, dem Baum und den Leitpfosten entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Unfallstelle musste kurzzeitig für die Abschleppmaßnahmen einseitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell