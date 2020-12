Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Durchfahrtsverbot kontrolliert

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 02.12.2020 wurde im Zeitraum von 07:00 uhr und 08:00 Uhr in Wachenheim der Durchfahrtsweg zwischen "In den Weingärten" und "Im Neuhaus" kontrolliert. Vorausgegangen war eine Beschwerde eines Bürgers. Im Kontrollzeitraum konnten insgesamt 5 Fahrzeuge festgestellt werden, die bei erblicken des Streifenwagens scheinbar ihr Fehlverhalten erkannten, daher schnell wendeten und in die andere Richtung fuhren. Alle Fahrzeuge kamen aus den angrenzenden Wohngebieten.

