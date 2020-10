Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Jugendliche schlagen 15-Jährigen

Kassel (ots)

Opfer körperlicher Gewalt wurde am vergangenen Freitag ein 15-Jähriger aus Wittingen (Landkreis Gifhorn, Niedersachsen), Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher hätte den Jungen gegen 21.30 Uhr im Kasseler Hauptbahnhof angepöbelt und anschließend geschlagen. Dabei erlitt der 15-Jährige eine blutende Nase und leichte Schwellungen im Gesicht.

Anschließend seien die Unbekannten geflüchtet. Zu den Verdächtigen gehört auch eine 17-Jährige aus Hofgeismar, die kurz darauf von Beamten des Polizeireviers Mitte in der Innenstadt gefasst wurde. Die anderen drei Jugendlichen sind weiter unbekannt. Das Mädchen ist schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und sollte in Kürze einen vierwöchigen Jugendarrest in Gelnhausen antreten.

Das Opfer wurde bis zum Eintreffen der Bundespolizei durch Bahnmitarbeiter betreut. Die Mutter des 15-Jährigen hat ihren Sohn anschließend abgeholt und Strafanzeige erstattet.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 bzw. unter www.bundespolizei.de erbeten.

