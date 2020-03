Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Ohne Führerschein

Iffezheim (ots)

Einem 23-jährigen Autofahrer wurde am Montagmorgen eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt zum Verhängnis. Der Mann wurde kurz vor 3 Uhr in der Badener Straße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei stellten die Ermittler fest, dass er ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Er sieht nun einem entsprechenden Strafverfahren entgegen.

/ms

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell