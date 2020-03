Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Brennender Bagger

Sinzheim (ots)

Ein Kleinbagger ist am Freitagnachmittag in Sinzheim in der Halberstunger Straße mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Der auf einem Anhänger befindliche Bagger brannte trotz des Einsatzes der Feuerwehr aus Sinzheim vollständig aus. Aufgrund ausgelaufenen Öls musste im Bereich der Brandstelle Erdreich abgetragen werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 20.000 Euro.

