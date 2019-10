Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrender Audi mit Eiern und Steinen beworfen

Hamm-Pelkum (ots)

Mit faustgroßen Steinen und Eiern wurde in der Nacht auf Sonntag, 20. Oktober, der Audi einer 20-Jährigen Soesterin während der Fahrt beworfen. Die junge Frau war auf der Kamener Straße in Richtung Hamm unterwegs, als Unbekannte gegen 1.45 Uhr in Höhe der Bushaltestelle "Am Kirchgraben" mehrere Steine und Eier auf ihr Auto warfen. Nach den Knallgeräuschen und einem heftigen Schreck bremste sie ihr Auto ab, stieg aus und konnte eine Gruppe von mehreren Personen davonlaufen sehen. An dem Audi entstand ein Sachschaden von zirka 1000 Euro. Wer Hinweise zu den Randalierern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Hamm unter 02381 916-0.(hei)

