Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Auto contra Fahrrad

Ettenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag an der Einmündung L103 zur L102. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein Autofahrer gegen 15:30 Uhr aus noch unbekannter Ursache mutmaßlich von seiner Fahrbahn ab, fuhr auf die Gegenfahrbahn und daraufhin frontal auf einen Fahrradfahrer. Dieser schlug mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe und blieb bewusstlos am Boden liegen. Der Mann erlitt multiple Verletzungen und wurde umgehend in ein umliegendes Klinikum verbracht. Der Sachschaden ist bislang unbekannt.

