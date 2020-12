Polizei Essen

POL-E: Essen: Oldtimer Porsche 911 SC aus Tiefgarage gestohlen - Auslobung einer Belohnung

EssenEssen (ots)

45147 E.-Frohnhausen: Nach dem Diebstahl eines Porsche 911 SC aus der Tiefgarage eines Wohnhauses an der Wickenburgstraße (wir berichteten am Montag, 30. November: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4778017) lobt der Besitzer für die Person, die ihm das Auto als Ganzes und fahrtüchtig zurückbringt, eine einmalige Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus. Hinweise nimmt die Ermittlerin des Kriminalkommissariats 32 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

