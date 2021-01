Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Küchenbrand in Auenwald-Oberbrüden

Heute Mittag gegen 13:30 Uhr kam es im Ginsterweg in Auenwald- Oberbrüden zu einem Küchenbrand im Dachgeschoss. Nachdem man das Essen auf dem Herd vergessen hatte, entzündete sich die Küche und es entstand ein Saschaden von mindestens 20.000 Euro. Zwei Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren aus Auenwald, Weissach im Tal, Allmersbach im Tal und Backnang waren unter Leitung von Kommandant Fetzer mit 8 Fahrzeugen und ca. 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen und Kräften im Einsatz. Der Bürgermeister der Gemeinde Auenwald, Herr Ostfalk, veschaffte sich an der Einsatzstelle einen Überblick.

