Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht angezeigt

BorkenBorken (ots)

Am Samstag zeigte ein 20-jähriger Mann aus Rheine eine Unfallflucht an. Er gab an, dass er auf der Von-Bodelschwingh-Straße ein Paket ausliefern wollte und dafür den von ihm benutzten Ford Transit entgegengesetzt zur Fahrtrichtung und zum Teil auf dem Gehweg abgestellt hatte. Als er das Paket zustellte, habe er einen Knall gehört und dann einen dunklen VW Sharan in unbekannte Richtung davon fahren sehen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu wenden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell