Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Falsche Polizisten am Telefon - Aktueller Warnhinweis der Polizei - Anrufe zurzeit auffällig häufig in den späten Abendstunden - #polsiwi

Kreis Siegen-WittgensteinKreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Immer wieder versuchen perfide Täter mit der Masche des "Falschen Polizisten am Telefon" zumeist ältere Mitbürger hereinzulegen. Zu oft gelingt dies auch.

Seit dem Wochenende haben sich über 30 Personen bei der Polizei gemeldet und über die betrügerischen Anrufe berichtet.

Aktuell ist der Raum Siegen betroffen. Dahinter stehen Betrüger, die sich gezielt ältere Menschen als Ziele aussuchen. In Telefonaten erzählen sie unwahre Geschichten, dass es beispielsweise Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben habe und Einbrecher festgenommen worden seien. Die Täter versuchen so heraus zu finden, ob sich bei den Angerufenen Beute machen lässt - sie also etwas von Wert zu Hause aufbewahren. In der Regel wollen die falschen Polzisten wertvolle Güter oder Bargeld "in Sicherheit" bringen und diese abholen.

Was gerade auffällt: Am Telefon meldet sich ein zumeist Kriminalkommissar "Dominik Meier vom KK12 in Siegen". Das KK12 gibt es in Siegen nicht und auch keinen Kommissar mit diesem Namen. Die Anrufe finden gehäuft in den späten Abendstunden statt.

Bitte achten Sie auf folgendes:

Die Polizei wird Sie nicht anrufen und nach Ihren Vermögenswerten oder nach Kontodaten fragen! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, wenn Sie ein Anrufer nach Geld, Sparbüchern, Schmuck oder Kontodaten fragt.

Sind Sie sich unsicher, ob "echte" Polizeibeamte vor Ihnen stehen oder Sie anrufen, ziehen Sie Nachbarn, Familienangehörige oder direkt die Polizei (unter 110) hinzu.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell