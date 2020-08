Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Portemonnaie aus Wohnhaus geklaut

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 19. August, zwischen 11.30 und 12.15 Uhr ist es zu einem Diebstahl in einem Einfamilienhaus an der Brunnenstraße in Dahl gekommen. Der Täter nutzte einen unbeobachteten Moment, um sich über die Tür Zutritt zum Haus zu verschaffen. Er flüchtete mit einem Portemonnaie, Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell