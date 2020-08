Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Elektrogeräte von Tennisanlage gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, 13. August, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 19. August, 16 Uhr, ist ein unbekannter Täter in zwei Geräteräume auf einer Tennisanlage an der Breite Straße im Stadtteil Grenzlandstadion eingebrochen. Er entwendete diverse Elektrogeräte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

