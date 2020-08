Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sachbeschädigung durch Graffiti

Mönchengladbach (ots)

An einem Schulgebäude in Hardterbroich-Pesch an der Luise-Vollmar-Straße ist es zu einer erneuten Sachbeschädigung durch das Aufbringen von Graffiti gekommen. Der mögliche Tatzeitraum reicht von Dienstag, 18. August, 16 Uhr, bis Mittwoch, 19. August, 8 Uhr.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

