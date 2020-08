Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgängerin im Kreuzungsbereich von Pkw erfasst

Mönchengladbach (ots)

Eine 28-jährige Fußgängerin ist am Dienstag, 18. August, gegen 7.50 Uhr an einer Ampelkreuzung in Hockstein von einem Auto erfasst worden. Die Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Böningstraße nach rechts auf die Hubertusstraße abbiegen, als die 28-jährige Fußgängerin den Überweg im Kreuzungsbereich nutzte. Die von dem VW Golf angefahrene Frau fiel erst auf die Motorhaube des Wagens und dann zu Boden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell