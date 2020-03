Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Lingen (ots)

Zwischen Montag, 07:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Beifahrertür eines grauen VW Passat. Der beschädigte Pkw war in einem Parkhaus an der Synagogenstraße in Lingen geparkt. Am Passat entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer: 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



