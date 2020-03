Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Hoher Sachschaden bei Lkw-Unfall

Herzlake (ots)

Am Dienstag um 21:05 Uhr befuhr eine Sattelzugmaschine in Herzlake die B213 in Richtung Löningen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab, touchierte mehrere Bäume und kam vor einem Baum zum Stehen. Die rechte Seite des Aufliegers wurde dabei aufgerissen und die Landung teilweise auf dem Radweg verteil. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600.000 Euro.

