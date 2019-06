Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Ladendieb schlägt Ladendetektiv

Soest (ots)

Am Dienstag, um 19:35 Uhr, wurde die Polizei zu einem Discounter an den Riga Ring gerufen. Im hinteren Teil des Ladens prügelte sich ein Ladendieb mit dem Ladendetektiv. Der 43-jährige Detektiv hatte den 26-jährigen Ladendieb bei einem Diebstahl erwischt und ihn angesprochen. Beide begaben sich dann in den hinteren Teil des Geschäfts wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei wurde der Ladendetektiv mit einer Glasflasche leicht am Kopf verletzt. Beim Diebesgut handelte es sich um diverse Lebensmittel. (lü)

