Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schlägerei am Bahnhof

Soest (ots)

Am Dienstag, um 20:50 Uhr, kam es vor dem Bahnhof zu einer Schlägerei. Die herbeigerufenen Polizisten konnten insgesamt sieben Männer feststellen die sich an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligten. Die Beamten trennten die Beteiligten und legten ihnen zunächst Handschellen an um die Situation zu beruhigen. Bei den Männern handelt es sich um eine Gruppe von serbischen Männern und eine Gruppe arabischer Herkunft. Nachdem man in Streit geraten war, kam es zu einer Schlägerei. Ein 39-jähriger Serbe zog dabei ein Messer und verletzte einen 23-jährigen Mann unbekannter Herkunft damit im Gesicht. Er musste anschließend stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Ein 43-jähriger Mann aus den Arabischen Emiraten wurde durch die Schlägerei leicht verletzt. Der 39-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen. (lü)

