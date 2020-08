Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch an der Mühlenstraße

Mönchengladbach (ots)

An der Mühlenstraße in Rheydt sind unbekannte Täter am Dienstag, 18. August, in der Zeit zwischen 11 und 11.40 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume, erbeuteten aber lediglich Modeschmuck.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

