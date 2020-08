Polizei Mönchengladbach

POL-MG: An Markt-Anhänger zu schaffen gemacht: ein Täter in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat Donnerstagnacht, 20. August, gegen 00.40 Uhr die Polizei alarmiert, weil er zwei Männer beobachtet hatte, die sich auf der Lohstraße in Lürrip an einem Verkaufsanhänger eines Marktbeschickers zu schaffen machten. Einen der beiden Männer konnten die eintreffenden Beamten stellen, der andere flüchtete über den Fleenerweg in Richtung Compesmühlenweg.

Dem Zeugen waren die Männer verdächtig vorgekommen, als sie zu Fuß über die Neusser Straße auf die Lohstraße zum Fleenerweg gingen. In der Nähe des abgestellten Anhängers parkte ein Auto, in das die Männer hinein leuchteten. Als der Zeuge den Anhänger kurz darauf wackeln sah, wählte er den Notruf. Später stellte die Polizei am Anhänger frische Einbruchsspuren an Tür und Schloss fest.

Den aufgegriffenen mutmaßlichen 27-jährigen Täter nahmen die Beamten vorläufig fest. Er sitzt mittlerweile nach entsprechender richterlicher Anordnung auf Grund einer Reihe von Vorstrafen in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Ihm steht nun ein weiteres Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen bevor.

Den flüchtigen Täter beschreibt der Zeuge so: etwa gleich alt, groß, bekleidet mit weißem T-Shirt und einem so genannten Angler- oder Hip-Hop-Hut. Hinweise erbittet die Polizei unter 02161-290. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell