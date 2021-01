Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmierereien - Unfälle

Aalen

Gaildorf: Farbschmierereien

Ein bislang unbekannter Vandale hat im Laufe des Sonntags eine Gebäudewand der ehemaligen Viehhalle bei der Körhalle mit silberner, grüner, schwarzer und lila Farbe besprüht. Hierbei entstand ein Schaden in derzeit noch nicht bekannter Höhe. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren beschädigte am Montag um 10:25 Uhr in der Straße Im Bühl ein 62-Jähriger mit seinem LKW der Marke Volvo einen dort am Fahrbahnrand geparkten PKW Daimler-Benz. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000

Braunsbach: PKW kommt von Fahrbahn ab

Aufgrund von Straßenglätte kam am Montag um 05:45 Uhr eine 35-Jährige mit ihrem PKW Opel Astra von der Landstraße 2218 ab. Der PKW prallte gegen ein Verkehrszeichen. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

