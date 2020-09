Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf(Sieg) - Verkehrsunfall mit überschlagenem Transporter

Alsdorf(Sieg) (ots)

Am 26.09.2020, ca. 17:00 Uhr befährt der 25-jährige Fahrzeugführer mit seinem VW-Transporter die Landesstraße 280 aus Schutzbach kommend in Richtung Alsdorf(Sieg). In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kommt von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt auf dem Dach zum Liegen. Es entsteht Totalschaden. Das Fahrzeug muss von einem Abschleppwagen geborgen werden. Verletzt wird glücklicherweise niemand. Unfallursächlich dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn gewesen sein.

