POL-KA: (CW) Ebhausen - Auto überschlägt sich - zwei schwerverletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Samstagabend, bei dem die 18-jährige Unfallverursacherin sowie ihre 17-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die junge Fahrerin, kurz vor 23.00 Uhr, von Rotfelden in Richtung Ebershardt. In einer Linkskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr sie ein Dohlengitter und prallte gegen das Stahlbetonrohr, welches unter der Dohle als Stütze angebracht war. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Peugeot und blieb letztendlich auf der Seite liegen. Die beiden jungen Frauen mussten durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Frauen zunächst vor Ort und brachten Sie anschließend in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 4.000 Euro geschätzt.

