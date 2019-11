Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbrüche in Kleingartenhütten

Karlsruhe (ots)

Einbrüche in mehrere Gartenhütten hat der Vereinsvorstand des Kleingartenvereins Oberreut-Heidenstücker e.V. am Samstagmorgen gemeldet. Der Sachschaden an bislang sechs betroffenen Einheiten dürfte insgesamt bei 3.500 Euro liegen. Ob auch was gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hierzu ermittelt das Polizeirevier Karlsruhe-West.

