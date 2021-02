Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogenfahrten auf der Enscheder Straße

Gronau (ots)

Für zwei Männer endete die Autofahrt am Samstagnachmittag auf der Enscheder Straße in Gronau. Polizeibeamte untersagten die Weiterfahrt, nachdem gegen 14.00 Uhr ein Drogentest bei einem 27-Jährigen auf den Cannabiswirkstoff THC anschlug, so wie auch bei einem 44-Jährigen gegen 16.40 Uhr. Ein Arzt entnahm Blutproben, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die vom 44-Jährigen aus den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland eingeführten Betäubungsmittel in geringer Menge, stellten die Beamten sicher. Es folgen nun Strafverfahren.

